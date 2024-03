Bist du bereit, eine der größten Reisen deines Lebens anzutreten?Unser Inneres ist die Dimension, in der nur wir die Kontrolle haben. Wenn uns die Transzendenz unseres Bewusstseins von einem Opfer- in einen Schöpfer-Zustand gelingt, dann wechselt unser Leben von einer Vergangenheit, in der alles besser war oder einer Zukunft, in der alles besser wäre, in die Gegenwart, die nicht besser sein könnte.In seinem Buch erklärt der Nr.-1-Bestsellerautor Fabian Wollschläger in berührender Poesie, wie unser Bewusstsein unsere Realität erschafft. Er nimmt dich behutsam an die Hand und führt dich Schritt für Schritt durch die innere Leere zu deiner eigenen Unendlichkeit. Denn die Fülle deines Lebens fließt nicht von außen nach innen - sie fließt aus dir.Dieses Buch berührt die Seele - tiefer geht es nicht. Es ist, als wäre der Autor die Quelle selbst. Ich danke von Herzen, dass ich dieses Buch finden durfte. Ein Leser